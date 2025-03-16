Стали відомі втрати Росії у війні проти України з початку 2025 року

Сирський назвав втрати Росії у війні проти України від початку року. Фото: скріншот з відео

Сили оборони ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Завдяки злагодженій та професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч людей. Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту», — зазначив він.



Крім того, Сирський подякував українським військовим за професійну бойову роботу та стійкість.



Раніше ми писали, що окупаційні війська в ніч на 16 березня запустили по території України 90 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 47 БПЛА у дев'яти українських областях.