Стали відомі втрати Росії у війні проти України з початку 2025 року

Сили оборони ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Завдяки злагодженій та професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч людей. Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту», — зазначив він.
Крім того, Сирський подякував українським військовим за професійну бойову роботу та стійкість.
Раніше ми писали, що окупаційні війська в ніч на 16 березня запустили по території України 90 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 47 БПЛА у дев'яти українських областях.
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