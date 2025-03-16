Росія не має права голосу щодо присутності миротворців в Україні — Макрон

Макрон вважає, що Росія не матиме права голосу щодо миротворчої місії в Україні. Фото: Інстаграм президента Франції

Росія не має права вирішувати, де саме розміщуватимуться європейські війська в Україні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю регіональним виданням, повідомляє Le Parisien-Aujourd'hui en France.



«Україна є суверенною державою, і якщо вона просить війська союзників бути на своїй території, то це не справа Росії, приймати їх чи ні», — зазначив він.



Як зазначається, роботу над мирним планом Британії та Франції практично завершено. За словами французького лідера, мета не в тому, щоб створити військових, бо найбільша армія в Європі – це українська армія.



«Йдеться про розгортання по кілька тисяч людей від кожної країни у ключових точках для проведення тренувальних програм та демонстрацію нашої підтримки у довгостроковій перспективі», — резюмував Макрон.



Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер представив Дональдові Трампу англо-французький план розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню.