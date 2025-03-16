Відомо, коли може відбутися розмова Трампа з Путіним

У США сказали, коли може відбутися розмова Трампа із Путіним. Фото AP

Наступного тижня очікується розмова президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Уіткофф, повідомляє CNN.



За його словами, розмова Трампа та Путіна, ймовірно, відбудеться наприкінці цього тижня, оскільки дискусії про припинення вогню в Україні активізуються.



«Я думаю, що цього тижня у двох президентів відбудеться дійсно хороша і позитивна бесіда», — сказав Віткофф, зазначивши, що очікує на досягнення угоди про припинення вогню протягом кількох тижнів.



Спецпосланець Трампа відмовився докладно розповісти про те, які умови Путін висуває для припинення вогню, проте уточнив, що окуповані регіони України братимуть участь у обговоренні питання про припинення війни.



Крім того, Віткофф додав, що Путін «приймає філософію президента Трампа», який бажає припинення війни, і висловив упевненість, що пауза в бойових діях може настати протягом кількох тижнів.



Нагадаємо, Трамп повідомив, що 17 березня з'являться новини про переговори з Україною та Росією щодо припинення вогню.