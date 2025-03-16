За тиждень ППО знищила над Україною понад 850 російських цілей

Українські захисники протягом тижня, с 10 по 16 березня, збили 850 повітряних цілей над Україною. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Протиповітряна оборони збила:
▪️ 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;
▪️ 515 ударних БПЛА типу Shahed;
▪️ 170 розвідувальних БПЛА;
▪️ 172 БПЛА інших типів.
У відомстві зазначили, що авіація здійснила понад 160 літаковильотів, зокрема - близько 40 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ; понад 80 — на винищувальне авіаційне прикриття.
Крім того, пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних здійснили 440 бойових вильотів, з них:
- 327 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 113 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Внаслідок ударів знищено близько 80 російських військових, а також знищено 19 укриттів і ворожих позицій.
Раніше ми писали, що лише за тиждень російська армія активно атакувала територію України за допомогою ракет, авіаційних бомб та дронів.
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