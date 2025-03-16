За тиждень ППО знищила над Україною понад 850 російських цілей

Українські захисники протягом тижня, с 10 по 16 березня, збили 850 повітряних цілей над Україною. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Протиповітряна оборони збила:

▪️ 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;

▪️ 515 ударних БПЛА типу Shahed;

▪️ 170 розвідувальних БПЛА;

▪️ 172 БПЛА інших типів.

У відомстві зазначили, що авіація здійснила понад 160 літаковильотів, зокрема - близько 40 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ; понад 80 — на винищувальне авіаційне прикриття.



Крім того, пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.



За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних здійснили 440 бойових вильотів, з них:



- 327 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;



- 113 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.



Внаслідок ударів знищено близько 80 російських військових, а також знищено 19 укриттів і ворожих позицій.



Раніше ми писали, що лише за тиждень російська армія активно атакувала територію України за допомогою ракет, авіаційних бомб та дронів.