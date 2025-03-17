Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області РФ

Безпілотники вдарили по ПЕК в Астраханській області Росії. Ілюстративне фото

В Астраханській області Росії місцева влада заявила, «що українські безпілотники атакували паливно-енергетичний комплекс».

На об'єкті стався спалах.

У заяві також зазначається, що в результаті атаки є постраждалий.

«Сьогодні вночі ЗСУ зробили спробу масованої атаки безпілотників на об'єкти, розташовані на території регіону, у тому числі ПЕК. Робочі зміни заздалегідь евакуйовані. Засоби РЕБ та ППО відпрацювали у штатному режимі. Під час падіння уламків БПЛА на території об'єкта стався спалах. Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно розпочали усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі постраждалого доставлено до лікарні», — написав губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня Росія випустила по Україні понад тисячу ударних безпілотників та авіабомб.