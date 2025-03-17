Трамп заявив про «хороші шанси» на припинення війни та оголосив про плани переговорів з Путіним

Дональд Трамп назвав дату переговорів із Путіним. Архівне фото ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву Трампа, зроблену на борту президентського літака.

За словами Трампа, він хоче обговорити з Путіним можливість врегулювання війни, хоча визнав, що результат переговорів не ясний.

«Я говоритиму з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено велику роботу <...> Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже добрі шанси», — сказав Трамп.

Трамп також повідомив, що під час бесіди має намір порушити питання територіальних поступок та контролю над електростанціями.

«Я думаю, що багато що з цього вже обговорюється обома сторонами, Україною та Росією. Ми вже говоримо про це, поділяючи певні активи», — додав він.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланець президента США Стів Уіткофф заявив, що розмова президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна очікується на цьому тижні.