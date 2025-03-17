Нічна атака «шахедів»: ППО збила 90 БПЛА із 174

ППО збили 90 БПЛА. Фото: AFP

Російські окупанти в ніч на 16 березня запустили по Україні 174 дрони з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили 90 БПЛА у 10 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 17 березня 2025 року (з 19:30 16 березня) противник атакував 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 90 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.



Крім того, 70 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що українські захисники протягом тижня з 10 по 16 березня збили 850 повітряних цілей над Україною.