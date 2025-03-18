Росія вночі запустила понад 130 дронів — Повітряні сили

ППО збила 63 БПЛА. Фото: ВСУ

Російські окупанти в ніч на 18 березня запустили по Україні 137 дронів з різних напрямків РФ. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 63 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 березня 2025 року (з 19:00 17 березня) противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 63 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.



Крім того, локаційно втрачені — 64 безпілотники-імітатори.



Раніше ми писали, що російські дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на двох підприємствах, їх оперативно загасили.