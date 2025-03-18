Росіяни за добу атакували три райони Донеччини: пошкоджено газопроводи, ЛЕП та будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 17 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено 3 дитини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено будинок і 2 господарчі споруди. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено будинок. У Гродівській громаді зруйновано будинок у Малинівці, пошкоджено будинок у Новоекономічному.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено лінію електропередач. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 13 приватних будинків, 3 лінії електропередач, 2 газогони і автомобіль; у Стінках пошкоджено 6 будинків і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що минулої доби, 17 березня, від рук російських окупантів постраждали п'ять мешканців Донецької області.