Росія розширює спецпідрозділи ІПСО для атак на Україну

Росія збільшує кількість спецпідрозділів інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі своїх збройних сил. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР Міноборони України.



Зокрема, такі спецпідрозділи вже створено у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ. Для їх комплектування ще у квітні 2024 року уряд Росії запровадив окрему групу військових спеціальностей під назвою «Інформаційне протиборство».



Підготовка фахівців з ІПСО проводиться у Військовій академії Генштабу ЗС РФ і Військово-космічній академії імені Можайського. При цьому переміщення таких фахівців між військовими частинами без узгодження зі штабами військових округів заборонено.



За даними української розвідки, нарощування таких підрозділів свідчить про плани Росії посилити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, її сил безпеки та оборони, а також українського суспільства загалом.

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