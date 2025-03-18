Віримо, що війна закінчиться цього року — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Українська сторона згодна на безумовне припинення вогню та завершення війни цього року. Але протистояння продовжиться, якщо Росія не прийме пропозицію, яка лежить на столі. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Firstpost, опублікованому напередодні.

Так, урядовець назвав можливий режим тиші на 30 днів великим кроком уперед до встановлення миру.

«Ми віримо, що війна закінчиться цього року. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета – досягти справедливого, всеосяжного та довгострокового миру. Україна підтримує пропозицію США щодо припинення вогню – тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії з приводу прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком уперед, щоб зробити цей мир ближчим», – заявив міністр.

При цьому Сибіга виключив компроміс щодо територіальної цілісності України.

«Україна ніколи не погодиться на обмеження армії. Немає можливості обмежити наш вибір стати членом будь-якого союзу чи будь-якого альянсу. Жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету не буде. Україна ніколи не визнає жодної частини територій, окупованих росіянами. Ці речі є ключовими та фундаментальними у нашому мирному процесі», – сказав глава МЗС.

Він нагадав, що Росія не досягла жодної стратегічної мети в Україні.