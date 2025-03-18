Бої біля Успенівки: ЗСУ стримують атаки та знищують техніку

Бої біля Успенівки на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Важкі бої тривають у районі Успенівки. Російські війська активно завдають ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Покровську. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



«Зауважу, що втрати вже не в бронетехніці вимірюються, а в автомобілях і мотоциклах. За минулу добу підрозділи Сил оборони України ліквідували 150 росіян — 200-ми, і стільки ж дістали поранення», - йдеться в повідомленні.



Також знищено 6 одиниць автомобільної техніки та 11 мотоциклів. Зазначається, що на цій ділянці фронту з боку окупантів діє 433-й мотострілецький полк (у складі 27-ї мотострілецької дивізії).

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що на Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.