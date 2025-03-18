Трамп і Путін ведуть переговори про перемир'я в Україні. Фото: Х

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін почали телефонні переговори про припинення війни в Україні. Як повідомляє Reuters, у Вашингтоні сподіваються, що ця розмова переконає Москву погодитися на 30-денне перемир'я і перейти до довгострокової мирної угоди.



«Розмова йде добре, і вона все ще триває», - написав заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно на платформі X.

Happening Now—President Trump є поточно в Овальному Office говорячи з President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress. — Dan Scavino (@Scavino47) 18 березня 2025



Україна вже погодилася на запропоноване США тимчасове припинення вогню в найбільшому європейському конфлікті з часів Другої світової війни. Однак минулого тижня Путін заявив, що підтримує перемир'я лише в принципі й продовжить бойові дії, поки не будуть виконані ключові умови Москви.



Трамп розраховує переконати Путіна не тільки припинити вогонь, а й обговорити можливі територіальні поступки з боку Києва, включно з контролем Росії над Запорізькою атомною електростанцією.