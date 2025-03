Трамп і Путін ведуть переговори про перемир'я в Україні

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін почали телефонні переговори про припинення війни в Україні. Як повідомляє Reuters, у Вашингтоні сподіваються, що ця розмова переконає Москву погодитися на 30-денне перемир'я і перейти до довгострокової мирної угоди.



«Розмова йде добре, і вона все ще триває», - написав заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно на платформі X.

Happening Now—President Trump є поточно в Овальному Office говорячи з President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.