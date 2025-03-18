У Зеленського назвали «червоні лінії» у мирних переговорах з РФ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

18 березня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч та поділився з представниками громадянського суспільства підсумками переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це повідомив сам Єрмак.



За його словами, Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню.



«Як один із перших кроків до миру ми запропонували обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей. Натомість важливо, щоб будь-які ініціативи спиралися на експертну оцінку. Зокрема, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та професійних напрацювань. Окремо наголосив на наших «червоних лініях». Україна не обговорює нейтральний статус та скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодних тимчасово окупованих територій російськими», – сказав глава ОПУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів, що має зробити Росія для реалізації 30-денного перемир'я.