Під Суджею у Курській області з позицій втік зі зброєю російський комбат

Російський комбат втік зі зброєю з позицій під курскою Суджею. Про це повідомляє видання ASTRA.

Як стало відомо ASTRA, військова поліція розшукує командира розвідбатальйону військової частини 30926, який 8 березня залишив місце несення служби у Суджанському районі Курської області.

За даними джерел видання, йдеться про 36-річного майора-контрактника, який знаходився на позиціях біля села Новоіванівка. Він пішов разом з автоматом АК-12 та боєкомплектом.

Крім того, за інформацією ASTRA, 15 березня позиції під Суджею залишив ще щонайменше один військовослужбовець. Цього разу йдеться про рядового, який пішов із лісової місцевості в районі села Борки, захопивши з собою АК-74 та близько 120 набоїв.

Як припускають джерела, він поїхав на «Ниву» у бік тилу. При цьому згаданий військовий уклав контракт у січні цього року.