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Після розмови з Трампом Путін дав команду військовим припинити удари по енергооб'єктах України – Кремль

18 березня 2025, 20:03

Після розмови з Трампом Путін дав команду військовим припинити удари по енергооб'єктах України – Кремль

Путін і Трамп сьогодні домовилися негайно розпочати на Близькому Сході переговори щодо мирного врегулювання в Україні. Колаж Meduza Путін і Трамп сьогодні домовилися негайно розпочати на Близькому Сході переговори щодо мирного врегулювання в Україні. Колаж Meduza

Володимир Путін підтримав ідею американського президента Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. Про це повідомляється на сайті Кремля після телефонної розмови двох лідерів.

При цьому Путін поставив умову повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

Також у розмові з Трампом він підтвердив «принципову прихильність до мирного вирішення» війни в Україні, заявили в Кремлі.

Крім того, Путін повідомив Трампу, що в середу Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175. РФ «як жест доброї волі» передасть Києву 23 важко поранених українських військовослужбовців.

Про домовленості про перемир'я в пресрелізі Кремля не йдеться.

У свою чергу прессекретар Білого Дому Керолін Лівітт опублікувала за підсумками розмови Путіна і Трампа пост у соціальній мережі Х, де зазначається, що лідери двох країн домовилися про «негайні» переговори на Близькому Сході.

«Сьогодні президент Трамп та президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитись міцним миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Кров і гроші, які Україна та Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів», — йдеться у повідомленні.

<…> Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори негайно розпочнуться на Близькому Сході», — написала речник Білого Дому.

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