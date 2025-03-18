У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28: екіпаж загинув

18 березня під час виконання планового навчально-тренувального польоту військовий гелікоптер Мі-28 розбився у Ленінградській області РФ. Про це повідомили у прокремлівському агентстві «ТАРС» з посиланням на Міністерство оборони Росії.
У російському військовому відомстві стверджують, що гелікоптер впав у безлюдній місцевості далеко від населених пунктів. Політ виконувався без боєкомплекту. На місце події прибула пошуково-рятувальна група.
Нагадаємо, що в Україні випробували безпілотник з дальністю 3000 кілометрів.