У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28: екіпаж загинув

Військовий вертоліт Мі-28, що розбився в Ленінградській області РФ. Фото: соцмережі

18 березня під час виконання планового навчально-тренувального польоту військовий гелікоптер Мі-28 розбився у Ленінградській області РФ. Про це повідомили у прокремлівському агентстві «ТАРС» з посиланням на Міністерство оборони Росії.



У російському військовому відомстві стверджують, що гелікоптер впав у безлюдній місцевості далеко від населених пунктів. Політ виконувався без боєкомплекту. На місце події прибула пошуково-рятувальна група.

Нагадаємо, що в Україні випробували безпілотник з дальністю 3000 кілометрів.