Трамп прокоментував розмову та домовленості з Путіним щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

18 березня під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін домовилися про негайне припинення вогню між Україною та Росією по всій енергетиці та інфраструктурі. Про це заявив сам Трамп.



За його словами, вони з Путіним «швидко працюватимуть над досягненням повного припинення вогню».



«І, нарешті, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Було обговорено багато елементів мирного договору, у тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності. І ми сподіваємось виконати цю роботу заради людства», – сказав президент США.

Нагадаємо, що під час цих переговорів Путін заявив про підготовку великого обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «175 на 175».