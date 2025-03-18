Зеленський відповів, чи підтримує Україна пропозицію припинити удари по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався з президентом США Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив сам Зеленський на зустрічі з журналістами, передає «Суспільне».



За його словами, він розраховує на розмову з Трампом.



«Ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці. Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче здійснити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Навіщо? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – наголосив президент України.



Також Зеленський підтвердив, що 19 березня відбудеться обмін полоненими з Росією.



«Це був заздалегідь запланований обмін», – додав він.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим. Також Путін заявив про підготовку великого обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «175 на 175».