Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський відповів, чи підтримує Україна пропозицію припинити удари по енергетиці

18 березня 2025, 22:34

Зеленський відповів, чи підтримує Україна пропозицію припинити удари по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався з президентом США Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив сам Зеленський на зустрічі з журналістами, передає «Суспільне».

За його словами, він розраховує на розмову з Трампом.

«Ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці. Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче здійснити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Навіщо? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – наголосив президент України.

Також Зеленський підтвердив, що 19 березня відбудеться обмін полоненими з Росією.

«Це був заздалегідь запланований обмін», – додав він.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим. Також Путін заявив про підготовку великого обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «175 на 175».

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Інше
Війна Наступ обмін полоненими Енергетика Удари
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
12:05
Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT
11:15
В окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр
23:00
Головне за день: Війська РФ почали просуватися на півдні. Ситуація у Торецьку нестабільна
21:32
Російський військовий на смерть збив літнього жителя окупованого Донецька
11:10
Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд
21:00
Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі
09:10
Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року
23:00
Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді
15:38
Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей
13:29
Черговий акт вандалізму: загарбники пошкодили кам'яні баби на Луганщині
11:06
В окупованому Донецьку переповнені морги: трупи російських військових зберігають у холодильниках для риби – «АТЕШ»
10:55
В окупованому Маріуполі росіяни забирають пальне з автобусів
09:29
На окупованій Луганщині почали формувати «народні дружини»: їм дозволили застосовувати фізичну силу – ОВА
23:00
Головне за день: Путін назвав умови перемир'я. Евакуація у Сумській області
15:40
«ДНР» стверджує, що затримала угруповання, яке підірвало авто «поліцейського» у Маріуполі
11:50
На окупованій Луганщині впровадили пропагандистську програму у дитсадках: в ОВА розповіли, що відомо
усі новини
23:02
Українська армія розгромила колону російської бронетехніки на Краматорському напрямку: кадри
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
22:34
Зеленський відповів, чи підтримує Україна пропозицію припинити удари по енергетиці
21:49
У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт» у промзону, поранених та відключення світла
21:30
Трамп прокоментував розмову та домовленості з Путіним щодо війни в Україні
20:11
У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28: екіпаж загинув
20:03
Після розмови з Трампом Путін дав команду військовим припинити удари по енергооб'єктах України – Кремль
19:25
Під Суджею у Курській області з позицій втік зі зброєю російський комбат
18:56
ЗСУ зупинили колону бронетехніки і не дали військам РФ прорватися під Торецьком
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
17:50
У Родинському близько 1000 людей залишаються без газу, води, світла та зв'язку
17:33
У Зеленського назвали «червоні лінії» у мирних переговорах з РФ
17:26
Трамп і Путін ведуть переговори про перемир'я в Україні
17:13
ЗСУ просунулися в Торецьку – ISW
17:09
Бої біля Кіндрашівки: РФ атакує пішими групами та ДРГ
16:56
Пілоти дронів знищили танки та зірвали штурм російської армії під Покровськом
16:09
Українська армія відбила атаку російських військ з бронетехнікою на Новопавлівському напрямку
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
15:38
У Середина-Буді згорів будинок після удару FPV-дронами
15:19
На допомогу захисникам Донеччини направили ще 10 мільйонів гривень
усі новини
ВІДЕО
Колона бронетехніки ЗС РФ на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія розгромила колону російської бронетехніки на Краматорському напрямку: кадри
18 березня, 23:02
Військовий вертоліт Мі-28, що розбився в Ленінградській області РФ. Фото: соцмережі У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28: екіпаж загинув
18 березня, 20:11
Колона російської бронетехніки під Торецьком. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону бронетехніки і не дали військам РФ прорватися під Торецьком
18 березня, 18:56
У місті немає зв'язку, води, світла та газу. Фото: Вадим Філашкін У Родинському близько 1000 людей залишаються без газу, води, світла та зв'язку
18 березня, 17:50
Удар по російському танку Т-72 на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили танки та зірвали штурм російської армії під Покровськом
18 березня, 16:56
Чого чекати від розмови Трампа та Путіна. Фото: АР У Верховній Раді повідомили, чого чекати від розмови Трампа та Путіна
18 березня, 14:35

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір