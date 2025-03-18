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Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації

18 березня 2025, 23:00

Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації

Політика

 Телефонна розмова президента США Трампа і голови Кремля Путіна тривала понад півтори години.

Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним домовилися про негайне припинення вогню між Україною та Росією щодо всієї енергетики та інфраструктури.

Путін назвав умови, за яких може статися припинення бойових дій – відмова від допомоги Україні з боку союзників, обмін розвідданими та зупинення мобілізації. Окрім того, він підтримав ідею щодо підготовки великого обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «175 на 175».

В Україні побоюються, що Трамп може погодитися віддати Путіну Одесу. Причини такого побоювання не розкриваються, пише американська газета The New York Times.

Суспільство

 У прифронтовому Родинському Покровській громаді Донецької області лишається близько 1000 осіб. Немає зв'язку, електро-, газо- і водопостачання. Тричі на тиждень волонтери World Central Kitchen роздають місцевим мешканцям гарячі обіди.

За даними Маріупольської міськради, у річках на окупованій Донеччині високий вміст азоту нітритів, фосфатів та ртуті, а також локальні накопичення нафтопродуктів. За словами окупантів, основні джерела забруднення - стік зливових, дренажних вод, а також скидання в річку "недостатньо очищених стічних вод господарсько-побутового та промислового призначення".

У Маріуполі на місці колишнього дитячого табору відпочинку «Орлятко» окупанти створюють центр військової підготовки.

Бойові дії

 Увечері 18 березня у Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи. Частина Слов'янська лишилася без світла, є поранені. За даними кореспондента «Новин Донбасу», у Краматорську – «приліт» у промислову зону.

Вночі у місті Мерефа Харківської області було повністю знищено нафтопереробний завод. Атака двадцяти російських дронів на НПЗ тривала дві години.

Командир тактичної групи генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про відведення Сил оборони на одній із дільниць фронту в Донецькій області. Це зможе зберегти життя українським військовим.

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