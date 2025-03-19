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У розмові з Путіним не обговорювалася військова допомога Україні — Трамп

19 березня 2025, 08:27

У розмові з Путіним не обговорювалася військова допомога Україні — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня, питання військової підтримки України не порушувалося.

«Ми не говорили про допомогу взагалі. Ми говорили про багато речей, але допомога ніколи не обговорювалася», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Тим часом у Кремлі після бесіди повідомили, що Путін окреслив припинення військової допомоги Києву як одну з ключових умов досягнення миру.

Нагадаємо, під час вчорашньої телефонної розмови Володимир Путін підтримав ідею американського президента Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. При цьому Путін поставив умову повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Україні, повідомили у Кремлі за підсумками розмови лідерів РФ та США.

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