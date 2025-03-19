Російсько-американські переговори про припинення вогню в Україні відбудуться 23 березня в Саудівській Аравії — Уіткофф

Спеціальний посланець президента США з Близького Сходу Стів Уіткофф. Фото: Fox News

Наступні російсько-американські переговори про припинення вогню в Україні відбудуться у неділю, 23 березня, у саудівській Джидді. Про це повідомив спецпосланник президента США з Близького Сходу Стів Уіткофф в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Він нагадав, що сторони домовилися про два ключові аспекти — припинення ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі, а також в акваторії Чорного моря.

«До недавнього часу ми не мали згоди з цих питань. Сьогодні ми її досягли, і, гадаю, від цього моменту до повного припинення вогню залишилося небагато», — зазначив Уіткофф.

Він назвав Путіна та Трампа «великими лідерами», які «об'єдналися заради блага людства».

Відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Уіткофф сказав: «Я думаю, що обидва ці питання вже узгоджені з росіянами. Я, звісно, сподіваюся, що українці погодяться на це». Він також додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має стосуватися «енергетики та інфраструктури загалом».

«Звичайно, у нас ще є кілька деталей, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді. І, крім цього, [я сподіваюся], ми перейдемо до повного припинення вогню. Сьогодні у нас була дуже хороша розмова про інструменти, які б допомогли досягти цього. Тож загалом справді позитивні результати», — сказав спецпосланець.

«Два великі лідери об'єдналися заради людства. І, чесно кажучи, це була честь для мене — сидіти і слухати цю розмову», — сказав Уіткофф про Путіна і Трампа.

Нагадаємо, Путін і Трамп 18 березня під час телефонної розмови домовилися негайно розпочати на Близькому Сході переговори щодо мирного врегулювання в Україні.