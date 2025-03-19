У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза після атаки безпілотників

Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі в Краснодарському краї Росії виникла пожежа. Скріншот відео

У станиці Кавказька під Кропоткіним Краснодарського краю РФ після атаки БПЛА горить нафтобаза. Про це пишуть місцеві жителі, повідомляє видання Baza.

У цьому ж районі знаходиться нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» Каспійського Трубопровідного Консорціуму, яка була виведена з ладу атакою від 17 лютого 2025 року, повідомляла сама компанія.

За даними українських осинтерів, атаковано пункт перевалки нафти «Кавказька».

За інформацією оперштабу, пожежа сталася на пункт перевалки нафти «Кавказька» через падіння уламків безпілотника. Площа займання становить 20 кв. метрів.

Зазначається, що пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Евакуйовано 30 осіб чергової зміни.

Роботу підприємства припинено.