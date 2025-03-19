Ракетна та дронова атака на Україну: ППО збила 72 російські цілі

ППО збила 72 БПЛА. Фото: Lockheed Martin

Російська армія в ніч на 18 березня запустила по Україні чотири ракети різних типів та 145 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 72 безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 19 березня 2025 року (з 19:00 18 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 і 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 72 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.



Крім того, 56 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що українські захисники протягом тижня з 10 по 16 березня збили 850 повітряних цілей над Україною.