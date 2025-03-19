Партизани влаштували диверсію та спалили автомобіль російських військових з дорогим РЕБ у Донецьку

Російський військовий автомобіль, що згорів в окупованому Донецьку. Фото: «АТЕШ»

Агенти партизанського руху «АТЕШ» влаштували диверсію та спалили військовий автомобіль у місці розташування російської армії у Будьонівському районі окупованого Донецька. Про це повідомили в «АТЕШ».



Там був командний склад 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку ЗС РФ.



«Нашим агентам достатньо було почекати, доки росіяни закінчать приймання спиртного та ляжуть спати. Після цього їхнє авто загорілося. Судячи з того, хто користувався транспортом, машина нечасто опинялася близько до лінії бойового зіткнення, але при цьому на ній був встановлений дорогий мобільний комплекс РЕБ, який також повністю знищений. Наші агенти непоміченими залишили місце події», – розповіли партизани.

Нагадаємо, що ГУР уразило кораблі, системи ППО, вертоліт та РЛС російської армії в окупованому Криму.