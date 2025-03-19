У Добропіллі знищили два касетні боєприпаси. Фото: кадр із відео

Небезпечна знахідка в Добропіллі: піротехніки ДСНС знищили два касетні осколкові бойові елементи. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій України.







У Добропіллі, після звернення місцевих жителів, сапери виявили два касетні осколкові бойові елементи.



«Вибухонебезпечні предмети були знищені встановленим способом», - про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України в Донецькій області.



Загалом за минулу добу піротехніки ДСНС виявили та знищили 9 вибухонебезпечних предметів, обстеживши 7,61 гектара території у Краматорському та Покровському районах.