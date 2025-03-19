ЗСУ одним ударом уразили відразу три рідкісні північнокорейські САУ «Коксан» у Курській області

Північнокорейські САУ «Коксан» у Курській області. Фото: кадр із відео

Аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів СБС ЗСУ у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії уразили три рідкісні північнокорейські САУ «Коксан» у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



Артилерійські установки, які армія РФ отримала як військову допомогу від Північної Кореї, були сховані серед дерев. Для додаткового маскування та захисту від FPV-дронів росіяни встановили на них так звані «мангали».



Оператори полку виявили САУ та скоригували по них вогонь реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні та касетні боєприпаси.



САУ М1978 «Коксан» – найбільш далекобійна ствольна артилерійська система армії КНДР. Вона оснащена 170-мм гарматою із дальністю стрільби до 60 кілометрів.

Нагадаємо, що це вже друге ураження САУ «Коксан» під час російсько-української війни. Вперше цю установку уразили у лютому на Луганщині.