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ЗСУ завдали удару GBU-62 по шахті з окупантами на сході

19 березня 2025, 10:35

ЗСУ завдали удару GBU-62 по шахті з окупантами на сході

Су-27 ПС ЗСУ вдарив GBU-62 по шахті з окупантами на сході. Фото: кадр із відео Су-27 ПС ЗСУ вдарив GBU-62 по шахті з окупантами на сході. Фото: кадр із відео

Українська авіація продовжує працювати на всіх напрямках. Екіпаж Су-27 завдав удару високоточними «розумними» бомбами GBU-62 по шахті на сході України. Про це йдеться в блозі бійців ЗСУ «Соняшник».

«Раніше я згадував, що група росіян була засипана в шахті. Однак протягом тижня туди ще скинули понад 10 бомб різних калібрів. Як то кажуть, «н**ай щастить»», - йдеться в повідомленні.

Ситуація на сході залишається складною, проте українська авіація продовжує діяти. За даними бійців, один російський Су-35 постійно перебуває в районі Маріуполя, ще один — за Донецьком, і один — у районі Луганська.

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