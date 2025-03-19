Росіяни за добу обстріляли населені пункти Донеччини майже 10 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 18 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промисловий об'єкт. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російські удари потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 8 будинків.





Краматорський район. У Краматорську пошкоджено промисловий об'єкт. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 21 приватний будинок. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.



Раніше ми писали, що начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що увечері у вівторок, 18 березня, російські війська атакували Краматорськ Донецької області.