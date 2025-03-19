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ЗСУ показали зруйновану шахту біля Удачного на Донеччині

19 березня 2025, 11:41

ЗСУ показали зруйновану шахту біля Удачного на Донеччині

ЗСУ показали зруйновану шахту біля Удачного. Фото: кадр із відео ЗСУ показали зруйновану шахту біля Удачного. Фото: кадр із відео

Боєць Збройних сил України зняв повністю зруйновану артилерійськими обстрілами шахту поблизу села Удачне Донецької області. Відео опублікував телеграм-канал WarArchive.

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, війська окупаційної армії РФ продовжують просуватися в бік міста з боку Котлиного.

Просування військ РФ у бік Удачного. Фото: мапа DeepState

Зруйнована шахта розташована приблизно за п'ять кілометрів від Удачного і на такій самій відстані від «сірої зони», куди підійшли російські війська.

Місце фільмування

На цій ділянці фронту противник залучив підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили 39 штурмових дій противника в районах 11 населених пунктів, включно з Котлиним та Удачним.

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