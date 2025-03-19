Після атаки дронів на нафтобазі в Краснодарському краї РФ продовжує збільшуватися площа пожежі

Площа пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї Росії продовжує зростати. Скріншот відео

Продовжує зростати площа пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників вранці 19 березня. Про це пише видання ASTRA з посиланням на екстрені служби.

За даними оперштабу Краснодарського краю, зараз вогонь охопив площу 1700 квадратних метрів на пункті перевалки нафти «Кавказька».

За його інформацією, протягом ночі стався витік з одного з резервуарів із подальшим займанням нафтопродуктів. Горіння відбувається всередині обвалування довкола резервуару.

Зазначається, що у гасінні пожежі беруть участь 227 людей.

Місцеві паблики просять підприємців допомогти з організацією гарячого харчування та перекусів для пожежників.

«Кавказька» — ключовий об'єкт, який забезпечує експорт російської нафти, станція пов'язана із залізничним нафтовим терміналом та сполучним трубопроводом, що веде до НПС-6 «Кропоткін», що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

У цьому ж районі знаходиться нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» Каспійського Трубопровідного Консорціуму, яка була виведена з ладу атакою від 17 лютого 2025 року, повідомляла сама компанія.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі в Краснодарському краї Росії виникла пожежа.