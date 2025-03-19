У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя

У розшук оголошено колаборантів із Горлівки за тортури. Фото: Донецька облпрокуратура

Били кийками та палицями ув'язненого правоохоронця - у цьому підозрюються двоє працівників «виправної колонії» в окупованій Горлівці. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



Слідство встановило, що в жовтні 2022 року двоє співробітників так званої «Калінінської виправної колонії» в окупованій Горлівці контролювали ув'язнених. Коли до установи доставили нових затриманих, «помічник чергового начальника колонії» двічі вдарив одного з них ногою по гомілці та кілька разів кийком по спині.



Дізнавшись, що потерпілий — колишній правоохоронець із Маріуполя, він разом із «молодшим інспектором відділу безпеки» завдав чоловікові ще п'ять ударів палицями по спині. Пізніше інспектор, скориставшись беззахисним станом ув'язненого, знову вдарив його кийком по спині.



У 2023 році потерпілий був звільнений і повернувся на підконтрольну Україні територію. Підозрюваних оголошено в розшук.