Стали відомі імена учасників таємних переговорів із опонентами Зеленського

ЗМІ повідомили, хто з американців вів таємні переговори із політичними опонентами Зеленського. Ілюстративне фото

Американське видання Politico повідомило, що у таємних переговорах з провідними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського взяли участь спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф, американський журналіст Такер Карлсон, син Трампа Дональд-молодший та його зять Джаред Кушнер.

Видання посилається на інформацію українських законодавців.

Серед представників оточення Трампа, які брали участь у зустрічах, лише Уіткофф обіймає офіційну посаду, зазначає газета.

За даними Politico, у Вашингтоні вважають, що Зеленський може програти можливі президентські вибори в Україні.

Раніше повідомлялося, що люди з оточення Трампа провели таємні переговори у Києві з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, а також із представниками партії «Європейська солідарність», пов'язаною з експрезидентом Петром Порошенком. Ключовою темою обговорень стало проведення президентських виборів у країні.

Юлія Тимошенко 6 березня розповіла, що під час таємних переговорів із представниками адміністрації США не обговорювала питання про проведення виборів.