ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська. Фото: АТЕШ

У Скадовську знищено окупантів, які переховувалися в дитячому таборі. Про це повідомляє телеграм-канал українського опору «АТЕШ».



За даними агентів «АТЕШ» зі Скадовська, 16 березня Збройні сили України завдали успішного удару по розташуванню російських військових у дитячому таборі «Орлятко». У цей час на території табору перебував особовий склад на відновленні.

Унаслідок удару втрати окупантів склали понад 10 ліквідованих (двохсотих) і кілька десятків поранених (трьохсотих).



Зазначається, що росіяни цинічно ховалися на території дитячого табору, приховуючи свою присутність. Однак уникнути справедливої відплати їм не вдалося.

Нагадаємо, партизани влаштували диверсію та спалили автомобіль російських військових із дорогим РЕБ у Донецьку.