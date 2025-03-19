Зеленський поговорить з Трампом: дата

Зеленський сьогодні поговорить із Трампом. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 19 березня проведе телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Головна тема — врегулювання війни в Україні. Про це він заявив на пресконференції у Фінляндії.



«Сьогодні (19 березня) у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним обговорюватимемо деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас була справді гарна зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшлося, якби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно», — зазначив він.



Крім того, Зеленський планує обговорити з Трампом кроки щодо припинення війни. Також, за словами глави держави, очікує почути деталі розмови лідера США із главою Кремля.





Раніше ми писали, що телефонна розмова президента США Трампа і глави Кремля Путіна тривала понад півтори години 19 березня. Лідер Америки заявив , що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним домовилися про негайне припинення вогню між Україною та Росією по всій енергетиці та інфраструктурі.