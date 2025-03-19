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Енергетики повернули світло в сім населених пунктів Донеччини

19 березня 2025, 13:11

Енергетики повернули світло в сім населених пунктів Донеччини

Світло повернули в 7 населених пунктів, у майже 8 тисяч будинків жителів Донеччини. Фото: ДТЕК Світло повернули в 7 населених пунктів, у майже 8 тисяч будинків жителів Донеччини. Фото: ДТЕК

За дві доби фахівці компанії «ДТЕК» Донецькі електромережі відновили електропостачання в семи населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє пресслужба компанії.

17 та 18 березня енергетики змогли потрапити до місць пошкоджень після обстрілів та оперативно усунути їх. Завдяки цьому електрика знову з'явилася майже у 8 тисячах домівок жителів регіону.

У компанії зазначають, що роблять усе можливе для швидкого відновлення світла, щойно це дозволяє безпека і військові дають дозвіл на проведення ремонтних робіт.

Раніше «ДТЕК» відновив світло у 1,7 тис. будинків Донецької області.

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