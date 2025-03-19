Війська РФ отримали наказ про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України — Міноборони Росії

Наказ про тимчасове припинення ударів по енергооб'єктах України отримали російські військові. Ілюстративне фото

Російські військові отримали наказ про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це сьогодні повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що після телефонної розмови президентів США та РФ Путін як Верховний головнокомандувач наказав про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, повідомляє Міноборони РФ.

До цього про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі заявляв Кремль.

У момент отримання наказу в повітрі перебувало сім російських ударних безпілотників, націлених на об'єкти української енергетичної інфраструктури, пов'язані з ВПК, що знаходяться на Миколаївщині, пише Міноборони.

Російська ППО самостійно збила ці безпілотники. Відомство уточнює, що шість із них були збиті ЗРПК «Панцир», а один — черговим винищувачем ВКС Росії.

Водночас, українські Повітряні сили повідомляють, що збили 145 російських безпілотників. Два з них влучили у будівлі лікарень на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 19 березня росіяни обстріляли Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого в місті частково зникло світло, троє людей дістали поранень.