Сили оборони під Часовим Яром знищили російську самохідну гармату «Гіацинт-С»

Під Часовим Яром знищили далекобійну артустановку – самохідну гармату. Фото: скриншот з відео

На Донеччині українські військовослужбовці знищили російську далекобійну артилерійську установку — самохідну гармату «Гіацинт-С». Це сталося під містом Часів Яр. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Окупанти сховали гармату серед будівель, але наші аеророзвідники не лише знайшли її, а й вразили двома дронами-камікадзе. Також у статус «200» пішов окупант разом із своїм квадроциклом, на якому вирішив покататися. Ну, а певна кількість штурмовиків російської армії буквально «згоріла» на роботі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Сіверському напрямку за допомогою дронів та ствольної артилерії знищили колону техніки російських окупантів.