Шахту «Покровське» зруйновано російськими обстрілами

Шахта «Покровське» зруйнована російськими обстрілами. Фото: Денис Казанський

Шахтоуправління «Покровське», найбільша шахта в Покровську, зруйнована внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото руйнувань.



Шахта розташована в самому місті, яке перебуває під постійними атаками російських окупаційних військ.

Вигляд шахти до приходу російських загарбників у Донецьку область. Фото: Денис Казанський

За останню добу, за даними правоохоронців Донеччини, внаслідок обстрілів у регіоні було зафіксовано 3 541 ворожий удар по лінії фронту та житлових зонах.



Енергетична та інфраструктурна ситуація в Покровську продовжує погіршуватися через безперервні атаки.

Раніше боєць Збройних сил України зафільмував повністю зруйновану артилерійськими обстрілами шахту поблизу села Удачне Донецької області.