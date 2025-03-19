Шахту «Покровське» зруйновано російськими обстрілами

Шахтоуправління «Покровське», найбільша шахта в Покровську, зруйнована внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото руйнувань.
Шахта розташована в самому місті, яке перебуває під постійними атаками російських окупаційних військ.
Вигляд шахти до приходу російських загарбників у Донецьку область. Фото: Денис Казанський
За останню добу, за даними правоохоронців Донеччини, внаслідок обстрілів у регіоні було зафіксовано 3 541 ворожий удар по лінії фронту та житлових зонах.
Енергетична та інфраструктурна ситуація в Покровську продовжує погіршуватися через безперервні атаки.
Раніше боєць Збройних сил України зафільмував повністю зруйновану артилерійськими обстрілами шахту поблизу села Удачне Донецької області.
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