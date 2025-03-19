Британському спецназу наказали підготуватися до розгортання в Україні — ЗМІ

Британський спецназ готовий до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великої Британії у зв'язку з наближенням угоди про припинення вогню. Про це повідомляє видання The i Paper.
Згідно з двома джерелами The i Paper, військові, яким Кабінет міністрів Великої Британії доручив підготувати сили, наказали підрозділам спецназу готуватися до відправки в Україну.
«Минулого тижня командному центру військового планування Великої Британії, Постійному об'єднаному штабу (PJHQ) були направлені директиви розпочати процес розгортання персоналу та ресурсів», — зазначили в The i Paper.
Накази також стосувалися резервістів спецназу. Вони передбачають переведення особового складу до режиму готовності для забезпечення справності військової техніки до отримання повідомлення про відправку в Україну.
Рішення перевести ССО в режим готовності було ухвалено в момент, коли Велика Британія готується прийняти командування над військовими з групи країн, які готові підтримати угоду про припинення вогню з Росією.
Військові експерти зазначили, що, незважаючи на те, що британський спецназ не є традиційним миротворчим підрозділом, його здатність до швидкого розгортання разом із досвідом у розвідці та поводженню на різній місцевості робить його ідеальним інструментом для того, щоб очолити «коаліцію охочих».
«На цьому етапі дуже складно, не знаючи, який мир треба буде підтримувати. Багато чого з цього буде плануванням на випадок непередбачених обставин, на які потрібно реагувати швидко, і найшвидшим інструментом, який є у розпорядженні Даунінг-стріт, 10 (резиденція прем'єр-міністра Великобританії – ред.) є спецназ», – зазначив Марко Вісс, професор міжнародної історії та безпеки Університету Ланкастера.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія готується до довготривалої миротворчої місії на території України.
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