Покровська адміністрація зафіксувала дев'ять випадків повернення з евакуації сімей з дітьми

Російська армія продовжує активно обстрілювати Покровську громаду, проте зафіксовано дев’ять випадків повернення родин з дітьми до прифронтових населених пунктів. Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк у прямому ефірі.



«Це вже дев'ятий випадок по громаді й місту Покровськ, коли родини з дітьми повертаються або подивитися на свій будинок чи квартиру, і ось в цей час стається таке лихо або горе (неповнолітні отримують поранення). Тому я закликаю батьків: якщо ви вже вирішили приїхати подивитися на свої будинки, майно, то, будь ласка, не везіть з собою дітей», — наголосив він.



За словами Добряка, до початку примусової евакуації у Покровську було 3800 дітей, однак усі були евакуйовані у безпечні місця.



Раніше ми писали, що російські загарбники 17 березня вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Троє дітей отримали поранення.