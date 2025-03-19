У Зеленівці окупанти вбили 54-річну жінку

Російські війська близько 14:00 обстріляли селище Зеленівка в Херсонському районі, внаслідок чого загинула 54-річна місцева жителька. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.
Жінка перебувала на вулиці під час артобстрілу й дістала вибухову травму, несумісну з життям.
«Співчуття рідним і близьким загиблої. Це вже друга смерть за сьогодні в нашій громаді», - додав очільник МВА Херсона.
Херсонська обласна прокуратура почала розслідування обстрілу, який призвів до загибелі жінки. За даними слідства, окупанти застосовували артилерію.
Крім того, раніше цього ж дня, близько 11:00, внаслідок обстрілу Херсона російськими окупаційними військами загинув чоловік. Особу загиблого наразі встановлюють.
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