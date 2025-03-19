У Зеленівці окупанти вбили 54-річну жінку

У Зеленівці через артобстріл окупантів загинула 54-річна жінка. Фото: Херсонська МВА

Російські війська близько 14:00 обстріляли селище Зеленівка в Херсонському районі, внаслідок чого загинула 54-річна місцева жителька. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.



Жінка перебувала на вулиці під час артобстрілу й дістала вибухову травму, несумісну з життям.



«Співчуття рідним і близьким загиблої. Це вже друга смерть за сьогодні в нашій громаді», - додав очільник МВА Херсона.



Херсонська обласна прокуратура почала розслідування обстрілу, який призвів до загибелі жінки. За даними слідства, окупанти застосовували артилерію.

Крім того, раніше цього ж дня, близько 11:00, внаслідок обстрілу Херсона російськими окупаційними військами загинув чоловік. Особу загиблого наразі встановлюють.