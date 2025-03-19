Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено за скаргою НАБУ

Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено з посади за дисциплінарною скаргою, поданою НАБУ і САП до Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.



Це вже другий суддя цього суду, звільнений за ініціативою антикорупційних органів. Скарга ґрунтувалася на доказах, зібраних під час досудового розслідування.



Детективи встановили, що суддя намагався вплинути на ухвалення іншим суддею «потрібного» рішення у справі свого близького родича.



Також виявлено факти позапроцесуального спілкування з адвокатом, який не брав участі в судовому процесі у справі про адміністративне правопорушення, що перебувала в його провадженні.



19 березня 2025 року Вища рада правосуддя врахувала аргументи детективів і прокурорів та застосувала до судді дисциплінарне стягнення — звільнення з посади.