Білий дім припинив фінансувати програму з відстеження викрадених Росією українських дітей — Reuters

Програма з відстеження викрадених росіянами українських дітей втратила фінансування США. Фото: Вікіпедія

Адміністрація Трампа зупинила фінансування програми з відстеження викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звернення сенаторів-демократів, адресоване держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту.

Зазначається, що програма Гуманітарного дослідницького центру Єльського університету втратила доступ до інформації, зокрема супутникових знімків, про приблизно 30 тисяч дітей, вивезених Росією з України.

«Ми маємо підстави вважати, що дані зі сховища могли бути назавжди видалені. Якщо це правда, наслідки будуть катастрофічними», — йдеться у листі демократів.

«Вони взяли 26 мільйонів доларів грошей американських платників податків, виділених на дані про військові злочини, і викинули їх разом із досьє на всіх дітей», — заявило джерело, знайоме із ситуацією, цитує Reuters.

«Якщо ви хочете захистити президента Путіна від переслідування, ви знищуєте ці дані. І вони це зробили. Це була остаточна версія, придатна для суду з усіма метаданими», — додав він.

«Наш уряд надає важливу послугу — таку, що не потребує передачі зброї чи грошей Україні, — заради благородної мети порятунку цих дітей. Ми маємо негайно відновити цю роботу, щоб допомогти Україні повернути їх додому», — наголосили законодавці у своєму зверненні.