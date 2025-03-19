Для мирних жителів закрили в'їзд до Суджі Курської області

В'їзд до Суджі Курської області Росії закрито для мирних жителів. Фото: Meduza

В'їзд до Суджі Курської області РФ для мирних жителів закрито. Тих, хто пережив окупацію, вивозять із міста. Про це повідомляє видання Meduza.

Суджа перебувала під контролем ЗСУ з початку серпня 2024 року.

«12 березня Міноборони РФ повідомило про звільнення міста, але його мешканці, які поїхали, поки що не можуть повернутися додому», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що після того, як місто повернулося під контроль Росії, мешканців, які залишалися в ньому, евакуювали.

Їм обіцяють, що після зачистки вони зможуть повернутися назад. Деякі з них назад не хочуть, інші кажуть, що планують повертатися, але «поки що навіть рано про це думати» — у Суджі зруйновано інфраструктуру, місто потрібно розмінувати.

Meduza опублікувала фотографії, як тепер виглядає район Курської області поблизу українського кордону.