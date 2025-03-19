Бербок стане головою Генасамблеї ООН восени 2025 року — BILD

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок з осені обійме посаду голови Генасамблеї ООН. Фото: BILD

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з осені обійме посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Термін повноважень голови Генасамблеї становить один рік. Уже в травні Бербок має представити в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку свою робочу програму, а у вересні офіційно приступити до обов'язків.



При цьому, як зазначає видання, Бербок від початку не прагнула до цієї посади. У Берліні не секрет, що вона хотіла залишитися міністром закордонних справ і брала активну участь у передвиборчій кампанії партії «Зелені».



За чутками, після поразки партії вона почала розглядати посаду голови Генасамблеї як альтернативний кар'єрний варіант. Посада голови Генасамблеї ООН має представницький характер і включає керівництво засіданнями. Пост ротується щорічно.



Німеччина востаннє обіймала її 1980 року. За даними BILD, після поразки «Зелених» на виборах Бербок звернулася по підтримку до лідера ХДС Фрідріха Мерца. За його сприяння посаду в ООН було погоджено.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок 8 лютого 2022 року відвідувала селище Широкине на Донеччині, яким на той момент проходила лінія фронту між українською армією і бойовиками угруповання «ДНР».



Також 10 січня 2023 року вона приїжджала до Харкова разом із тодішнім главою МЗС України Дмитром Кулебою.