Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна

Державна дума РФ мала б на початку року ухвалити законопроєкт № 8262418, який спростив би адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства. Натомість диктатор Путін ухвалив постанову, яка, навпаки, забирає право у всіх громадян України, які мають нерухомість на окупованій території, переоформити права власності.



Постанова №1103 була ухвалена Путіним 14 березня 2025 року.

Ми проаналізували текст документу. Надаємо роз'яснення

В документі розділяються юридичні та фізичні особи-власники майна. Юридичні особи-громадяни «недружніх держав», а також юридичні особи РФ, які представляють інтереси громадян «недружніх держав», до 1 січня 2026 року не мають права здійснювати дії з реєстрації прав на майно без дозволу спеціальної комісії.



Усі інші громадяни «недружніх держав» (тобто фізичні особи) не мають права здійснювати дії з реєстрації прав на нерухоме майно, що знаходиться на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, згідно із законами РФ без спеціального дозволу до 1 січня 2028 року.



Тобто всі доручення, консульські, неконсульські, з апостилем, без апостилю, зараз не мають значення, тому що рішення реєструвати чи не реєструвати майно прийматиме спеціальна комісія.



Спеціальні комісії формуватимуть керівники окупаційної влади у регіонах — на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херонської та Запорізької областей.



У разі відмови в реєстрації окупанти залишають право власникам чи їхнім представникам — юридичним особам подати документи повторно, якщо власник таки отримає російський паспорт.



Заборона на реєстрацію майна без дозволу спеціальної комісії не поширюється на громадян «недружніх держав», які пішли воювати до складу російської армії, а також дітей, опікунів, батьків, співвласників нерухомого майна «громадян недружніх держав», які пішли воювати до складу російської армії.

Тобто, починаючи з 14 березня більшість громадян України , які мають майно на окупованих РФ територіях, з російської точки зору, втрачають своє право на приватну власність на цих територіях.



З погляду українського законодавства та міжнародного права вони зберігають своє право власності, а жодні угоди з їх власністю, які здійснює окупант, не мають юридичної сили.

Повний список країн, які Росія вважає недружніми до себе: Австралія, Албанія, Андорра, Багамські острови, Великобританія (включаючи коронні володіння Британської корони та Британські заморські території), держави-члени Європейського союзу, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Мона Північна Македонія, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Тайвань (Китай), а також Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія.