Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна

Державна дума РФ мала б на початку року ухвалити законопроєкт № 8262418, який спростив би адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства. Натомість диктатор Путін ухвалив постанову, яка, навпаки, забирає право у всіх громадян України, які мають нерухомість на окупованій території, переоформити права власності.
Постанова №1103 була ухвалена Путіним 14 березня 2025 року.
Ми проаналізували текст документу. Надаємо роз'яснення
- В документі розділяються юридичні та фізичні особи-власники майна. Юридичні особи-громадяни «недружніх держав», а також юридичні особи РФ, які представляють інтереси громадян «недружніх держав», до 1 січня 2026 року не мають права здійснювати дії з реєстрації прав на майно без дозволу спеціальної комісії.
Усі інші громадяни «недружніх держав» (тобто фізичні особи) не мають права здійснювати дії з реєстрації прав на нерухоме майно, що знаходиться на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, згідно із законами РФ без спеціального дозволу до 1 січня 2028 року.
Тобто всі доручення, консульські, неконсульські, з апостилем, без апостилю, зараз не мають значення, тому що рішення реєструвати чи не реєструвати майно прийматиме спеціальна комісія.
- Спеціальні комісії формуватимуть керівники окупаційної влади у регіонах — на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херонської та Запорізької областей.
- У разі відмови в реєстрації окупанти залишають право власникам чи їхнім представникам — юридичним особам подати документи повторно, якщо власник таки отримає російський паспорт.
- Заборона на реєстрацію майна без дозволу спеціальної комісії не поширюється на громадян «недружніх держав», які пішли воювати до складу російської армії, а також дітей, опікунів, батьків, співвласників нерухомого майна «громадян недружніх держав», які пішли воювати до складу російської армії.
Тобто, починаючи з 14 березня більшість громадян України , які мають майно на окупованих РФ територіях, з російської точки зору, втрачають своє право на приватну власність на цих територіях.
З погляду українського законодавства та міжнародного права вони зберігають своє право власності, а жодні угоди з їх власністю, які здійснює окупант, не мають юридичної сили.
Повний список країн, які Росія вважає недружніми до себе: Австралія, Албанія, Андорра, Багамські острови, Великобританія (включаючи коронні володіння Британської корони та Британські заморські території), держави-члени Європейського союзу, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Мона Північна Македонія, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Тайвань (Китай), а також Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія.