На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ

Затримання жителя окупованої Луганської області. Фото: кадр із відео

У Луганській області ФСБ затримала уродженця окупованого міста Довжанськ, який нібито закликав ЗСУ завдавати ракетних ударів по Маріуполю та Бєлгороду. Про це повідомило прокремлівське агентство «ТАРС» із посиланням на так зване «Управління ФСБ по ЛНР».



Його «підозрюють у закликах до тероризму». Окупанти заявили, що чоловік нібито з особистого акаунту в інтернет-месенджері опублікував у проукраїнській інтернет-спільноті коментарі із закликами завдавати ракетних ударів по Маріуполю та Бєлгороду, зокрема по російських військових.

Нагадаємо, що росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане місто Рубіжне у Луганській області.