Після контактів Вашингтона з Москвою Трамп та Зеленський поговорили телефоном

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським тривала близько години. Основну увагу було приділено попередній бесіді Трампа з Путіним та спробам узгодити позиції України та Росії щодо їхніх вимог та очікувань.



«Щойно завершила дуже хороша телефонна розмова з президентом України Зеленським. Він тривав приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів та потреб Росії та України. Ми знаходимося на правильному шляху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.



Він додав, що попросить державного секретаря Марка Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Уолтца дати точний опис обговорюваних питань.



«Ця заява буде опублікована найближчим часом», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, під час вчорашньої телефонної розмови Володимир Путін підтримав ідею американського президента Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. При цьому Путін поставив умову повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Україні, повідомили у Кремлі за підсумками розмови лідерів РФ та США.



Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня, питання військової підтримки України не порушувалося.