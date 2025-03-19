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До побудови фортифікацій у Донецькій області залучено 14 областей України

19 березня 2025, 18:15

До побудови фортифікацій у Донецькій області залучено 14 областей України

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що 14 областей України залучено до побудови фортифікаційних споруд у регіоні. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, з початку широкомасштабного вторгнення було зроблено величезну кількість фортифікаційних споруд.

«У цьому напрямі роботи не зупиняються, зараз ми працюємо у цьому напрямі, 14 областей нам допомагають. Майже з усіх куточків нашої країни хлопці приїжджають і допомагають і взимку, і в сніг, і в дощ, допомагають у цьому напрямку всі комунальні служби, підприємці, шахтарі, техніка, згуртувалися всі», — зазначив він.

Раніше ми писали, що будівництво фортифікаційних споруд у містах та селах Донецької області продовжується. Також чиновники зараз працюють над створенням матеріального резерву у громадах.

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